港股波動 李家超：政府有機制應對 確保市場順利運行

市場擔憂二十大後大陸經濟發展，港股24日急瀉千點，跌至近13年新低。對此，香港特別行政區行政長官李家超25日在出席行政會議前回應，政府有機制應對，確保市場順利運行。

對於港股大跌，李家超表示，全球經濟情況不明朗，受很多因素影響，當局會密切關注經濟市場的發展，確保政策和市場順利有效地運行，政府有機制應對各種狀況。

與此同時，李家超建議投資者密切監察情況，衡量投資風險，小心作出決定。他稱，政府對香港機制有信心，強調機制有效及有韌性，能確保市場秩序和交易如預期般進行。

25日，港股迎來反彈。截至25日午盤，恒生指數收漲0.87%，恒生科技指數收漲3.95%，盤中一度漲近6%。盤面上，昨日重災區的大型科技股集體反彈，快手漲7%，京東漲5%，阿里巴巴漲4.7%，嗶哩嗶哩、美團漲3%，騰訊、網易漲2%。南向資金半日淨流入41.67億港元，大市成交額為850億港元。