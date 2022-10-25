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華為胡厚崑：5G正進入高速發展期 全球用戶已達7億

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
華為輪值董事長胡厚崑於25日表示，5G產業正進入高速發展期。圖取自IT之家
華為輪值董事長胡厚崑於25日表示，5G產業正進入高速發展期。圖取自IT之家

5G正進入快速發展期。華為輪值董事長胡厚崑於25日在2022 全球移動寬帶論壇上以「5G 引領飛躍」為主題發並演說。他提及，「5G 商用三年以來，在網絡部署、消費者業務和行業應用方面取得了良好進展，已進入高速發展期。」

胡厚崑介紹，截至2022年10月，全球已有230多家運營商推出5G商用服務，共部署300多萬個5G站點，5G用戶達7億。基於網絡部署的快速推進，5G 正在從規模商用期躍升到高速發展期。

胡厚崑說，5G 面向行業的應用正在成為運營商收入增長的新引擎。目前，在油氣、製造、交通等領域，全球多個市場已湧現出由 5G 驅動的新應用。比如2021 年，中國運營商 5GtoB 商用項目超過3000個，收入超過34億元人民幣，成為運營商收入增長最快的業務領域。

不過，胡厚崑也提到，儘管5G 發展潛力巨大，但仍面臨很多挑戰。他呼籲：「讓我們一起行動起來，充分挖掘和提升 5G 的網絡能力，發展雲、系統集成等多樣化的服務，共同推進 5G 網絡、應用和產業實現跨越式發展。」

為了抓住5G機遇，胡厚崑認為要從幾方面來做準備：一是持續技術創新，完善網路建設；二是共同定義和推動5.5G產業有序發展；三是開展業務和商業創新，充分釋放5G紅利。

值得注意的是，此前在華為全聯接大會中，胡厚崑便表示，目前華為正積極與行業夥伴合作，一起推進5.5G技術，這是5G的下一個演進方向，涵蓋固定和無線領域。他表示，華為的目標是極大地提升網絡容量，確保無處不在的10Gbps/秒的速率。

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