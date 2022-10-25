力阻人民幣貶勢！人行上調跨境融資宏觀審慎調節參數

二十大後港股、中概股遭血洗，在岸、離岸人民幣雙雙承壓。人民銀行、國家外匯管理局25日宣布，決定將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1上調至1.25。分析認為，該舉是為了「穩匯率」，避免人民幣過度貶值。

人行在公告中表示，此舉是為進一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，增加企業和金融機構跨境資金來源，引導其優化資產負債結構。

上調跨境融資宏觀審慎調節參數目的在於擴大資本流入，相當於槓桿率的「放大器」。其中包括境內機構借用外債空間進一步擴大等，皆屬於跨境資金流動宏觀審慎管理措施之一。

陸機構東方金誠分析認為，此舉一方面有利於增加境內美元流動性，緩和現匯市場人民幣貶值壓力，更重要的是進一步釋放了「穩匯率」信號，有助於穩定市場信心，避免短期內人民幣貶值預期過度聚集。此外，該措施的政策目標與9月下調外匯存款準備金率以及上調外匯風險準備金率一致，均為階段性增加人民幣匯率波動的摩擦力，防止匯率大起大落。

人民幣持續疲弱，匯率持續創新低。人民幣對美元在岸價25日開盤跌穿7.3元關口，最多跌逾400個基點，創2007年12月28日以來新低。人民幣對美元離岸價再度創歷史新低，最低見7.365元；人民幣兌美元中間價25日報7.1668元，較上日報7.123元，跌438個基點或0.61%，創近15年新低。

此前，路透報導，市場人士表示，中共二十大後，市場不安情緒被放大，沽空人民幣意願上升，不排除後續監管出手維穩的可能。