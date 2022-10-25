20大後發改委公布15項支持外資措施 商務人士入境可望鬆綁

中共廿大後，跨境商務旅客進出大陸規定有望放鬆！大陸國家發改委今天（25日）首推支持外資的15條措施，當中包括在做好新冠肺炎疫情防控前提下，便利國際商務人員往來。

澎湃新聞報導，國家發展改革委等部門25日發佈「關於以製造業為重點促進外資擴增量穩存量提品質的若干政策措施」。「政策措施」共15條，當中第7條「便利國際商務人員往來」。在做好新冠肺炎疫情防控前提下，便利跨國公司、外商投資企業高管、技術人員及其家屬出入境。各地方要用好用足中外人員往來快捷通道，結合當地實際，進一步明確標準和流程，為外籍人員來華提供便利。

大陸目前嚴格執行「7+3」防疫政策，限縮跨境人員流動，嚴重限制商務交流，不利經濟發展，解讀這項「政策措施」，部分省市或可依各實際情況推出較便利的通關安排。

報導稱，近年來大陸利用外資保持增長，為經濟健康發展發揮了積極作用。為進一步擴大外資流入，穩定外商投資規模，提高利用外資品質，發揮利用外資在促進製造業高品質發展、更深融入全球產業鏈供應鏈的積極作用，經國務院同意，提出以下政策措施。

措施共15條，包括「深入實施外資准入負面清單」。「高標準落實外資准入後國民待遇」。「推動外資專案簽約落地」。「強化土地要素保障」。開展國際產業投資合作系列活動」。「提升國際投資公共服務平台效能」，針對醫療、半導體、化工能源等重點產業鏈舉辦招商對接等投資促進活動。

「加強貨運物流保通保暢」，保障外商投資等企業生產物資和產品運輸通暢。「強化外商投資企業金融支援」，支持符合條件的外商投資企業通過在主板、科創板、創業板、北京證券交易所上市，在新三板基礎層和創新層掛牌，以及發行公司信用類債券進行融資。

「鼓勵外商投資企業利潤再投資」。「支持製造業外商投資企業進出口」。「優化外商投資結構」，在先進製造業和高新技術方面，重點鼓勵外商投資高端裝備、基礎元器件、關鍵零部件等領域。

「支持外商投資創新發展」，積極引入國際創新資源，提升重大科技基礎設施對外開放合作水準，引進國際一流人才團隊。

「加快外商投資綠色低碳升級」。「引導製造業外商投資企業國內梯度轉移」，統籌組織「跨國公司地方行」等活動，承接國際國內產業轉移。

通知稱，各有關部門做好外資擴增量、穩存量、提品質各項工作，營造更加優化的政策環境，穩定外商投資預期、提振外商投資信心，推動利用外資高品質發展，支持外商投資企業更好融入國內大循環，促進國內國際雙迴圈，加大引資力度，增強穩外資的帶動作用。