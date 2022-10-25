快訊

屏東佳冬凶案！鄰居不睦爆口角 揮刀砍人一死三傷

「你們都得死！」聖路易高中槍案3死6傷 1女生正面撞見 槍卡住逃死劫

三峽嚴重車禍！軍用卡車與機車擦撞 雙載母女命危送醫

陸消費狂歡「雙十一」預售起跑 消費服務體驗升級

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸「雙十一」預售近日陸續開跑，今年各平台以提升消費者服務體驗為核心。（中新網）
大陸「雙十一」預售近日陸續開跑，今年各平台以提升消費者服務體驗為核心。（中新網）

大陸一年一度的消費盛宴「雙十一」預售近日陸續拉開序幕。天貓2022年「雙十一」預售於24日20時正式開啟。此前，京東、唯品會、拼多多等平台已經開啟「雙十一」預售。值得注意的是，今年雙十一迎來告別零點、購物車擴容與一鍵退差價等新變化。

今年各平台優惠差異不大。相較以往，雙十一平台推出各種優惠，消費者得貨比三家。今年平台之間的優惠水平相差不大。例如，京東是「雙十一」期間跨店每滿299元減50元；天貓則是跨店每滿300元減50元。

電商平台的功能也得到充實。比如有電商平台推出「多地址下單」，讓消費者在支付一個訂單時，可以將裡面的商品寄送到不同的地址；還有平台擴容購物車，購物車上限從120個商品擴展到300個；另外，也有平台新增「價保」和「一鍵退差價」的功能，讓消費者先消費，後續發現買貴了再退差價。

綠色概念也融入消費。比如天貓表示，消費者可以開啟88碳帳戶，方便消費者能參與到減碳中；京東則表示，京東將聯合品牌帶來超300萬款綠色商品，購買相關商品還可獲得「碳能量」兌好禮

而今年的消費服務體驗升級。據中國證券報報導，網經社電子商務研究中心特約研究員陳虎東觀察，今年電商平台普遍更加註重產品品質以及派送、售後服務等環節。比如，電商在價保、運費險等方面舉措頻頻，在物流上增加人員保障，並提供特別服務等。她說，雙十一可以檢驗供應鏈各環節參與主體協同能力和服務能力。

電商 退差價

延伸閱讀

習近平鞏固權力市場反應負面 中概股不支倒地

vivo發布新一代自研影像晶片 vivo X90有望採用

三星計劃在2023年電視出貨超過4000萬台

KOKO App將暫停服務 國泰世華銀回應了

相關新聞

港股巨跌 胡錫進為大陸政局護航：擔心投資者會吃更多虧

市場擔憂大陸未來的政局走勢，導致港股24日大幅下挫，大陸媒體人胡錫進發聲稱，港股的一些投資者誤讀了中國內地的很多政策。他...

愛立信攜手翺捷科技 完成5G R17 RedCap實驗室測試

集微網消息，據愛立信中國微信公衆號消息，近期，在IMT-2020（5G）推進組的指導下，愛立信攜手翺捷科技（ASR）順利完成了5G R17 RedCap實驗室測試。

業內：預計明年上半年PC和手機市場將進一步惡化

集微網消息，據晶圓代工業內人士透露，預計2023年上半年低迷的PC和手機市場將進一步惡化，大多數供應鏈參與者明年的出貨量和收入可能會回落至2019年或2020年的水平。

TCL華星惠州模組廠M7B工廠產品點亮並順利量產

集微網消息，10月20日，在TCL華星惠州模組工廠——惠州華星M7B主廠房擧行了TCL華星惠州模組廠M7B點亮暨量產儀式。

特斯拉Q3在中國市場營收為51.31億美元 同比增長64.8%

集微網消息，今（24）日，特斯拉遞交美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，特斯拉2022年第三季度在中國市場的營收為51.31億美元，去年同期為31.13億美元，同比增長64.8%。

陸上季GDP年增3.9% 優於預期

中共二十大與一中全會閉幕，多項延遲公布的數據24日全部出爐。大陸國家統計局昨（24）日公布大陸第3季國內生產毛額（GDP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。