特斯拉Q3在中國市場營收為51.31億美元 同比增長64.8%
集微網消息，今（24）日，特斯拉遞交美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，特斯拉2022年第三季度在中國市場的營收為51.31億美元，去年同期為31.13億美元，同比增長64.8%。
據悉，特斯拉汽車第三季度總營收為214.54億美元，與去年同期的137.57億美元相比增長56%，而上一季度為169.34億美元；歸屬於普通股股東的淨利潤為32.92億美元，與去年同期歸屬於普通股股東的淨利潤的16.18億美元相比增長103%，而上一季度歸屬於普通股股東的淨利潤為22.59億美元。
從交付數據來看，今年第三季度，特斯拉共計交付了超過34.3萬輛汽車。
早些時候，特斯拉首蓆財務官Zach Kirkhorn表示，該公司預計今年能達到的目標是將汽車交付量提高50%，與2022年的目標基本一致。他認為今年增速較慢的原因是該公司生產和向客戶分配汽車的方式發生了變化。特斯拉2021年交付了大約93.6萬輛汽車，今年需要交出逾140萬輛才能實現原定目標。
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