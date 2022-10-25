TCL華星惠州模組廠M7B工廠產品點亮並順利量產
集微網消息，10月20日，在TCL華星惠州模組工廠——惠州華星M7B主廠房擧行了TCL華星惠州模組廠M7B點亮暨量產儀式。
TCL華星指出，這預示著TCL華星大尺寸面板的產能將得到大大提升，為TCL華星在全球大尺寸面板出貨量的競爭創造了更大的優勢。
據悉，該項目規劃總投資27億元，佔地面積約18萬平方米。項目於2022年5月6日主體廠房封頂，2022年9月6日首台主設備搬入，投產後將進⼀步擴產模組產線規模，提升32-100英寸液晶顯示面板OpenCell 的產量，將達成年產液晶顯示面板模組920萬片大板的生產能力。
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