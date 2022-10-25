TCL華星惠州模組廠M7B工廠產品點亮並順利量產

集微網／ 集微網

集微網消息，10月20日，在TCL華星惠州模組工廠——惠州華星M7B主廠房擧行了TCL華星惠州模組廠M7B點亮暨量產儀式。

TCL華星指出，這預示著TCL華星大尺寸面板的產能將得到大大提升，為TCL華星在全球大尺寸面板出貨量的競爭創造了更大的優勢。

據悉，該項目規劃總投資27億元，佔地面積約18萬平方米。項目於2022年5月6日主體廠房封頂，2022年9月6日首台主設備搬入，投產後將進⼀步擴產模組產線規模，提升32-100英寸液晶顯示面板OpenCell 的產量，將達成年產液晶顯示面板模組920萬片大板的生產能力。

延伸閱讀

興櫃今年來掛牌達50家 美強光學、勵威申請登錄

高雄岡山工廠螺絲機具起火 廠房被黑煙攻陷幸無人傷

Mini車系將不再是英國製造？新官上任親口證實！

美晶片禁令…中廠缺零件停轉 有產線陷替代品難尋窘境

相關新聞

二十大效應 陸港股遭空襲

中共二十大結束，中共總書記習近平高度集權，在堅持清零、共同富裕等政策下，市場憂心未來恐「重政治、輕經濟」下，港股恒生指數...

陸特斯拉降價 抗銷售寒冬

特斯拉在大陸賣不好恐怕是真的，連漲六次的特斯拉24日宣布調降在大陸銷售的Model 3及Model Y售價，最多降9.3...

陸房價續跌 二、三線城降幅大

大陸國家統計局24日公布9月份大陸商品住宅銷售價格，呈現環比總體下降趨勢。70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價...

愛立信攜手翺捷科技 完成5G R17 RedCap實驗室測試

集微網消息，據愛立信中國微信公衆號消息，近期，在IMT-2020（5G）推進組的指導下，愛立信攜手翺捷科技（ASR）順利完成了5G R17 RedCap實驗室測試。

業內：預計明年上半年PC和手機市場將進一步惡化

集微網消息，據晶圓代工業內人士透露，預計2023年上半年低迷的PC和手機市場將進一步惡化，大多數供應鏈參與者明年的出貨量和收入可能會回落至2019年或2020年的水平。

TCL華星惠州模組廠M7B工廠產品點亮並順利量產

集微網消息，10月20日，在TCL華星惠州模組工廠——惠州華星M7B主廠房擧行了TCL華星惠州模組廠M7B點亮暨量產儀式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。