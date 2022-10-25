業內：預計明年上半年PC和手機市場將進一步惡化
集微網消息，據晶圓代工業內人士透露，預計2023年上半年低迷的PC和手機市場將進一步惡化，大多數供應鏈參與者明年的出貨量和收入可能會回落至2019年或2020年的水平。
據台媒《電子時報》報導，業內人士指出，除蘋果外，PC品牌供應商一再下調2022年的年度出貨量預期，並積極加大促銷力度，加大降價力度，以削減第四季度仍徘徊在高位的庫存。
「品牌供應商已採取行動凍結人員招聘，甚至削減勞動力，同時繼續削減與零部件供應商的訂單，以期經受住更艱難的2023年。」業內人士說道。
日前宏碁董事長陳俊聖便示警，全球感受超級大痛苦指數還沒下降，最糟的時刻還沒有來。大環境不佳，預計PC產業市況觸底將在2023年中旬，明年上半年產業出貨量仍將雙位數下滑。
台積電在近期的法說會上也指出，受消費電子設備需求疲軟影響，其7nm節點的產能利用率在第四季度有所下降，明年首季將進一步下降。
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