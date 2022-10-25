愛立信攜手翺捷科技 完成5G R17 RedCap實驗室測試
集微網消息，據愛立信中國微信公衆號消息，近期，在IMT-2020（5G）推進組的指導下，愛立信攜手翺捷科技（ASR）順利完成了5G R17 RedCap實驗室測試。
據悉，本次測試遵循IMT-2020（5G）推進組編製的《5G增強技術研發試驗 NR RedCap關鍵技術測試方法》規範要求，採用愛立信商用設備和翺捷科技（ASR）5G芯片平台，驗證了包括RedCap UE基本能力，駐留與接入控制，RedCap UE識別與隨機接入，基本業務，移動性與legacy UE共存以及峰值吞吐量、用戶面時延等測試內容。測試結果完全符合3GPP標準協議流程，性能達到預期指標要求。
愛立信指出，愛立信將繼續積極推進Redcap在R18中的相關標準工作；同時在IMT-2020（5G）推進組指導下，持續參與推進組組織開展的RedCap後續測試。
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