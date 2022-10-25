台商投資30年 二代接力拚智能轉型

「來到大陸發展我從未後悔，在這裡生活是件很幸福的事。」赴大陸投資建廠近30年，安吉毅薪五金工具有限公司董事長鄭瑞龍早已把浙江當成第二故鄉。

中新社報導，20世紀90年代，眾多台商看中大陸的市場藍海，紛紛跨越海峽搶佔長三角、珠三角等沿海地區投資興業，成為大陸經濟社會發展的一支重要力量。

1996年，鑄造鐵工出身的鄭瑞龍從台灣台中來到浙江杭州，開始創業歷程。他說，當時考察了幾個地方，最後選擇落戶在長三角地區的浙江，不管是交通因素還是產業配套，這裡可說是一片投資熱土。

2001年，安吉毅薪五金工具有限公司落戶浙江安吉工業園區，形成年產1500萬隻棘輪扳手的生產能力，產品出口東南亞、北美洲、中東等國家與地區。

在大陸生活近30年，鄭瑞龍見證了大陸各行業呈現井噴式的發展。他直言，當前和今後一個時期，大陸都是台商投資興業的最佳選擇。

隨著兩岸民間來往頻繁，繼第一批台商後，越來越多的台二代也繼承父輩衣鉢，為企業注入新鮮血液，帶來新的發展理念，在大陸經濟社會嶄露頭角。

作為一名Z時代青年，鄭瑞龍的兒子鄭宇廷出生於兩岸家庭，高中畢業後前往澳洲學習，在企業管理方面有著自己的想法。

「企業投資除了要踩準產業趨勢，還要緊跟政策和大環境。眼下，雲計算、大數據、物聯網等新一代信息技術蓬勃發展，被廣泛應用在多個領域，正加速與實體經濟的融合發展。」鄭宇廷說。

鄭宇廷認為，近年來大陸經濟穩中向好，傳統製造實業也應加快智能管理轉型升級步伐，與大陸發展同頻共振。

2019年後，鄭宇廷便幫助企業打造升級電子商務、智能倉庫管理、供應鏈管理等應用相互融合的智能化工業系統。相對父輩對產品工藝的堅守，他未來更傾向於進軍新興產業藍海。