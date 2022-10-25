陸新能源汽車 專列銷歐洲

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

10月24日，一列滿載新能源汽車的中歐班列（中豫號）從中鐵集裝箱鄭州中心站駛出，經新疆阿拉山口出境後，將沿著「古絲綢之路」駛往白俄羅斯明斯克。這是中歐班列（中豫號）首次專列承運新能源汽車出口歐洲地區。

中新社報導，此次新能源汽車專列運載著紅旗等大陸國產品牌的新能源整車，標誌著中歐班列（中豫號）出口貨物再添新品類。

據悉，中歐班列（中豫號）新能源汽車專列的開行，是繼中歐班列（中豫號）開行運郵專列、木材專列、綠豆專列、河南綠茶專列和宇通客車專列等特色班列之後的又一特色班列。

經過近十年發展，中歐班列（中豫號）業務範圍覆蓋逾40個國家140多個城市，打造出數位班列、恒溫班列等河南特色品牌，境內外合作夥伴超過6000家。

品牌 白俄羅斯 標誌

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