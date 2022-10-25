香港載荷專家選拔 報名踴躍

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

香港特區政府創新科技及工業局局長孫東23日會見媒體時表示，香港載荷專家選拔反應非常踴躍，初步申請數字理想。

中新社報導，中國載人航天工程辦公室日前啟動第四批預備航天員（太空人）選拔工作，並首次在港澳地區選拔載荷專家。

孫東表示，香港由本月初正式開始報名，截止時間為10月27日。特區政府目前未有最終確實的申請數字，但根據瞭解到的情況，反應非常踴躍。他認為初步申請數字理想，適當時候會對外交代。

另外，孫東提到，香港發展創科的最大挑戰在於土地；爭取在未來五年在北部都會區釋放出更多土地。他指，現在已經有一個明確的計劃，香港科學園和數碼港未來幾年要增加最少10萬平方公尺的樓面面積。關於北部都會區，則已經計劃以新田科技城為中心。

關於施政報告提及明年起以配對形式，資助至少100支有潛質成為初創企業的大學研發團隊，將科研成果商品化。孫東回應說，他本人及創新科技署的工作人員已非正式接觸大學方面，大學及教授團隊的反應同樣非常正面，大家都希望在不久的將來，有更好的研究成果和平台貢獻社會。

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