陸企創新綠色產品 廣交會搶手貨

以玉米纖維提取物為原料的可降解口罩、攜帶花卉種子的再生紙筆記本、用麥秸製成的收納盒……正在線上舉行的第132屆廣交會上，以植物為原料的中國大陸綠色產品競相亮相，受到了境外採購商的歡迎。據瞭解，眾多大陸參展企業以綠色低碳為亮點，積極搶抓外貿訂單、拓展國際市場。

中新社報導，在新冠肺炎疫情背景下，大陸企業在廣交會線上平台展出的可降解口罩備受關注。「我們使用乳酸無紡布這種新型材料，生產出了可降解口罩。新材料以玉米纖維提取物為原料，180天便可在土壤和海洋微生物的作用下被分解成二氧化碳和水，不會汙染環境。」溫州超誠無紡科技有限公司董事長陳智超稱，乳酸無紡布是該公司在本屆廣交會上主推的新品，吸引了歐洲多位採購商詢盤。

作為連續參展50多屆廣交會的大陸企業，貝發集團股份有限公司除了帶來環保水瓶筆，還攜另外一款創新產品——種子筆記本亮相本屆廣交會。

「種子筆記本採用再生紙、風乾種子製作而成，筆記本可以用來寫字，種子生長後能開出美麗的花朵。」該公司市場部經理沈丹蕊介紹稱，這款產品已被打上了綠色低碳小標籤。

圍繞綠色發展新要求，廣交會各地交易團謀劃綠色轉型。其中，廣東交易團加強統籌協調，鼓勵廣東省內企業持續推進低碳領域的技術研發。

廣東萬和新電氣股份有限公司參加了本屆廣交會舉辦的線上企業展示精選活動，不少境外採購商都關注到該公司的熱水器等節能環保新產品。該公司有關負責人表示，截至目前，本屆廣交會該公司已累計收穫意向訂單18萬美元，還有不少採購商正在積極洽談中。

綠色產品在廣交會上大放異彩，折射出中國大陸外貿企業走綠色低碳之路的趨勢。德藝文化創意集團股份有限公司主營創意家居用品等產品，該公司研發中心總經理吳國順表示，跟隨廣交會的腳步，該公司在低碳環保領域提前布局、穩扎穩打。

廣東金源光能股份有限公司營銷中心副總經理文作義表示，在本屆廣交會上可一窺大陸綠色產業的進步與升級。近年來，大陸在低碳領域的產品優點更加突出，應用領域更趨廣闊，境外採購商也越來越傾向購買綠色環保產品。「這在一定程度上得益於廣交會的前瞻性——早在幾年前，廣交會便實施了綠色發展計劃，引導中國外貿企業走綠色可持續發展的道路。」