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vivo發布新一代自研影像晶片 vivo X90有望採用

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vivo V25 Pro 5G。圖／vivo提供
vivo V25 Pro 5G。圖／vivo提供

集微網消息，vivo今（24）日舉行影像戰略發布會，發布了新一代自研影像晶片。據介紹，vivo新一代自研影像晶片採用AI-ISP架搆，將傳統ISP低延時、高能效的特點進一步帶入到AI實時處理運算架構中。其定製了10bit MAC 電路，可以高效執行10bit運算，推理延遲較傳統NPU最多降低了96%，能效比最高提升了200%。

基於AI-ISP架構，vivo下一代自研晶片帶來了三大自研單元的升級：第一、片上內存單元的升級，帶來每秒1.3萬億bit的數據吞吐速率。第二、AI計算單元的升級，帶來更高能效比，DLA加速器的峰值能效比達到每瓦16.3 萬億次運算。第三、圖像處理單元的升級，提升了AI-NR降噪、HDR影調融合、MEMC插幀等算法效果。

不出意外，這些新的技術都將在不久之後發布的vivo X90系列上正式與消費者見面。

此外，發布會現場，vivo展示了多個影像相關的最新自研技術。例如算法層面，能改善長焦成像質量的「光學超分算法」，全新的「蒼穹夜景系統」，以及「超感人像系統」。在硬體層面，vivo展示了即將用於下一代產品的更大底的CMOS傳感器，其感光能力比GNV提升了77%。

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