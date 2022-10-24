聞泰大手筆投資人民幣30億元 旗下安世半導體東莞擴建封測廠
大陸手機ODM龍頭聞泰科技重回蘋果鏈，拿下蘋果筆記型電腦Macbook Air的組裝業務，動想備受矚目，聞泰科技今（24）日晚間公告，孫公司安世半導體(中國)與東莞市黃江鎮政府簽署《安世半導體(中國)有限公司封測廠擴建項目投資協議》，項目投資總額約人民幣30億元，分5年投資。
據了解，本次投資的項目從事產業內容包括分立器件、模擬&邏輯ICs、功率MOSFETs。
集微網報導，安世半導體(中國)在東莞擴建封測廠，將於2027年底完成所有分期建設項目。
其中，土建工程預計會在簽署土地出讓合約後的6個月內，開始動工建設，最遲不超過1會在簽署土地出讓合約後的6個月內，開始動工建設，最遲不超過12個月。且誒記載取得施工許可證後的18個月內竣工，並通過工程驗收。
聞泰科技強調，孫公司安世半導體（中國）擴建將有利於集團產能布局的需要，預估頭產後，可實踐對現有半導體產能的有效補充，有利提升半導體整體規模優勢，對集團長期核心競爭力與持續盈利能力，帶來明顯挹注。
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