特斯拉調降在陸汽車售價 分析師憂恐掀價格戰

全球知名電動車商特斯拉下調在中國的Model 3和Model Y入門價格多達9%。在全球最大汽車市場的需求疲軟之際，特斯拉逆轉了業界的漲價趨勢，反其道而行。

特斯拉周一（10月24日）在其中國官網上發布新車價格，這是特斯拉2022年在中國首次降價。今年九月，特斯拉曾向中國消費者提供限時保險補貼，被視為是一種"變相降價"。

特斯拉創辦人馬斯克上周對分析家表示，本季度的市場需求強勁，他認為特斯拉有"抗衰退能力"。

中國招商銀行（CMBI）指出，特斯拉的降價凸顯出電動車商在中國日益增長的競爭風險，整體行業的銷售預計將放緩至2023年。CMBI分析師Shi Ji表示："降價顯示出可能出現價格戰，我們從八月就開始強調這一點。"

根據中國國家統計局周一發布的數據，9月份社會消費品零售總額增長2.5%，低於預期的3.3%，不到8月份5.4%增長的一半。分析師警告，中國的汽車庫存過剩問題日益嚴重。9月份的汽車銷量增長放緩，電動車銷售增長速度是5月以來最緩慢。

自去年開始，由於原材料成本上漲，美國汽車制造商特斯拉以及多家中國競爭對手已多次調漲售價。但特斯拉經常調整在中國的價格，其中也包括降低售價，反映政府的補貼。特斯拉對路透社表示，該公司是根據成本調整價格；特斯拉上海超級工廠的產能利用率已提高，盡管嚴格新冠清零政策對中國經濟產生影響，但供應鏈持續穩定，故而使成本降低。

根據特斯拉中國官網公布的價格，特斯拉Model 3的入門價從27.99萬元人民幣降至26.5萬，Model Y則從31.69萬元調降為28.89萬元。美國汽車評估和研究公司凱利藍皮書（Kelley Blue Book）指出，美國平均一輛特斯拉售價則從去年起持續上漲，8月時逼近7萬美金。

路透社此前曾報道，特斯拉今年針對上海廠進行升級，工廠的每周產量達到22000輛，6月時則約為17000輛。特斯拉9月交付83135輛中國產電動車，比8月增加8%，同時也創下上海廠2019年12月投產後最高產量記錄。

CMBI分析師上周警告，2023年電動車產業將迎來更多競爭，預計電動車和混合動力車的銷售增長在綜合基礎上會下降至低於50%。

特斯拉目前是中國第三大電動車制造商，僅次於比亞迪和上海通用五菱。據中國乘用車協會（CPCA）公布的數據，特斯拉是中國市場上前15大車商中唯一的外國企業。

CMB預測，其他汽車制造商將需要跟隨特斯拉的腳步，降低電池電動車和插電式混合動力車價格，因為預計產能將增加。

（路透社）

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