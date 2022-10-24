快訊

隔離理賠將走入歷史！產險業鬆一口氣 籲視訊看診當場快篩

馬籍女大生告別式…父質疑台灣「可教化」 對愛女遺照道歉：沒保護好妳

中共新晉常委曾訪高雄探望二舅 讚台灣這點「值得一學」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

特斯拉在大陸賣不好是真的 連漲六次後宣布降價高達9.3%

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
特斯拉Model Y降價來到人民幣28.89萬元（約新台幣128萬元），降幅8.8%。（取自特斯拉中國官網）
特斯拉Model Y降價來到人民幣28.89萬元（約新台幣128萬元），降幅8.8%。（取自特斯拉中國官網）

特斯拉在大陸賣不好恐怕是真的，連漲六次的特斯拉24日宣布調降在大陸銷售的Model 3及Model Y售價，最多降9.3%，尤其Model Y的售價跌破人民幣30萬元，來到人民幣28.89萬元（約新台幣128萬元），趕上大陸官方補貼的末班車。

澎湃新聞報導，特斯拉中國官網顯示，Model 3後驅版本由人民幣27.99萬元降價1.4萬元至人民幣26.59萬元，降幅約5%，高性能版人民幣36.79萬元降價1.8萬元至人民幣34.99萬元。

特斯拉Model Y後驅版從人民幣31.69萬元降價2.8萬元至人民幣28.89萬元，降幅8.8%，長續航版由人民幣39.49萬元降價3.7萬元至人民幣35.79萬元，降幅高達9.3%，高性能版由人民幣41.79萬元降價2萬元至人民幣39.79萬元。

值得注意的是，本次降價之後，Model Y後驅版售價跌回人民幣30萬元以內，剛好可享受2022年國家新能源汽車補貼金額約人民幣11,088元（約新台幣4.9萬元）。

大陸國產Model Y目前是特斯拉最受歡迎的車型，有三分之二的銷量都來自Model Y，大陸乘聯會資料顯示，今年1-9月，特斯拉中國銷量31.8萬輛，年增55.4%，其中Model Y銷量21.91萬輛，年增135.8%，位列中國大陸高端SUV（售價人民幣30萬元以上）銷量榜首。

此前外界就傳出特斯拉在大陸賣不好，消費者下單到交車的時間大幅縮短，顯示排隊等候的訂單變少，並透過贈送車險方式來變相降價提高買氣。

此外，今年年中，特斯拉上海超級工廠產線改造，產能迅速提高，供應大幅增加，為了消化新開出的產能，降價促銷也是必走之路。

據統計，在此之前，特斯拉中國在一年內已經調漲六次，尤其Model Y在去年底漲破人民幣30萬元後，就沒法拿到官方補貼，但特斯拉Model Y依舊熱賣，顯示特斯拉不需要靠價格戰來刺激訂單，特斯拉最後一次漲價是今年6月，也是調漲Model Y價格。

乘聯會資料顯示，特斯拉中國9月交車8.3萬輛，再次創單月度交車的新紀錄。今年1-9月，特斯拉上海工廠累計交車量48.31萬輛，已與去年全年48.41萬輛的交車量幾乎持平。顯示今年前三季賣得還不錯，但第4季開始沒多久就降價，顯示銷售寒冬已提前到來。

人民幣 特斯拉 上海

延伸閱讀

影／桃園八德女騎中間車道左轉 遭直行特斯拉撞飛不治

特斯拉降價了！ 陸製Model 3、Y售價調降約5%

鴻海搶特斯拉單 動起來

納智捷在台灣銷量 可望超越特斯拉

相關新聞

習家軍全面掌權首日 港股大跌6.3%、陸股跌2%

中共20大閉幕，「習家軍」全面掌權後首日（24日）市場重挫，港股下午4點收盤暴跌1030點，跌幅高達6.36%，指數來到15180點。陸股下午3點收盤三大股指跌幅都在2%以上，上證跌破3000點...

電池大退潮來襲！大陸卻面臨據點「不收電池」 企業「收不上電池」

大陸首批購買新能源汽車的人，正在為怎麼處理退役的動力電池發愁。目前大陸退役動力電池的數量正處於爆發式增長前夕，據天風證券計算，2021年至2030年，退役動力鋰電池規模將從33.95GWh提升至380.3GWh，增幅超過10倍。

特斯拉調降在陸汽車售價 分析師憂恐掀價格戰

全球知名電動車商特斯拉下調在中國的Model 3和Model Y入門價格多達9%。在全球最大汽車市場的需求疲軟之際，特斯拉逆轉了業界的漲價趨勢，反其道而行。

離岸人民幣兌美元有史以來首次跌破7.3

二十大後中國人行行長、銀保監會主席將異動，二十大後首個交易日（24日），人民幣匯市大震盪，離岸人民幣兌美元（CNH）有史...

特斯拉在大陸賣不好是真的 連漲六次後宣布降價高達9.3%

特斯拉在大陸賣不好恐怕是真的，連漲六次的特斯拉24日宣布調降在大陸銷售的Model 3及Model Y售價，最多降9.3...

陸經濟分析師：中國第四季GDP有望延續回升勢頭

中國大陸第三季國內生產總值（GDP）同比增長3.9%，較第二季度GDP大幅反彈3.5個百分點。專家分析，中國第四季度GD...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。