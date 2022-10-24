特斯拉在大陸賣不好是真的 連漲六次後宣布降價高達9.3%

特斯拉在大陸賣不好恐怕是真的，連漲六次的特斯拉24日宣布調降在大陸銷售的Model 3及Model Y售價，最多降9.3%，尤其Model Y的售價跌破人民幣30萬元，來到人民幣28.89萬元（約新台幣128萬元），趕上大陸官方補貼的末班車。

澎湃新聞報導，特斯拉中國官網顯示，Model 3後驅版本由人民幣27.99萬元降價1.4萬元至人民幣26.59萬元，降幅約5%，高性能版人民幣36.79萬元降價1.8萬元至人民幣34.99萬元。

特斯拉Model Y後驅版從人民幣31.69萬元降價2.8萬元至人民幣28.89萬元，降幅8.8%，長續航版由人民幣39.49萬元降價3.7萬元至人民幣35.79萬元，降幅高達9.3%，高性能版由人民幣41.79萬元降價2萬元至人民幣39.79萬元。

值得注意的是，本次降價之後，Model Y後驅版售價跌回人民幣30萬元以內，剛好可享受2022年國家新能源汽車補貼金額約人民幣11,088元（約新台幣4.9萬元）。

大陸國產Model Y目前是特斯拉最受歡迎的車型，有三分之二的銷量都來自Model Y，大陸乘聯會資料顯示，今年1-9月，特斯拉中國銷量31.8萬輛，年增55.4%，其中Model Y銷量21.91萬輛，年增135.8%，位列中國大陸高端SUV（售價人民幣30萬元以上）銷量榜首。

此前外界就傳出特斯拉在大陸賣不好，消費者下單到交車的時間大幅縮短，顯示排隊等候的訂單變少，並透過贈送車險方式來變相降價提高買氣。

此外，今年年中，特斯拉上海超級工廠產線改造，產能迅速提高，供應大幅增加，為了消化新開出的產能，降價促銷也是必走之路。

據統計，在此之前，特斯拉中國在一年內已經調漲六次，尤其Model Y在去年底漲破人民幣30萬元後，就沒法拿到官方補貼，但特斯拉Model Y依舊熱賣，顯示特斯拉不需要靠價格戰來刺激訂單，特斯拉最後一次漲價是今年6月，也是調漲Model Y價格。

乘聯會資料顯示，特斯拉中國9月交車8.3萬輛，再次創單月度交車的新紀錄。今年1-9月，特斯拉上海工廠累計交車量48.31萬輛，已與去年全年48.41萬輛的交車量幾乎持平。顯示今年前三季賣得還不錯，但第4季開始沒多久就降價，顯示銷售寒冬已提前到來。