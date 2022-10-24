大陸9月美元計出口按年增5.7%優於預期 進口增0.3%

中國海關總署24日公布，以美元計，9月出口按年增長5.7%，為五個月最低水平，前值為7.1%；9月進口按年增長0.3%，前值為0.3%。

以美元計，9月大陸全國進出口總值達5,607.7億美元，按年增3.4%。其中，出口按年增5.7%，進口按年增0.3%。9月貿易順差847.5億美元，預估順差810億美元，前值順差793.9億美元。

以美元計，1至9月，大陸全國進出口總值按年增8.7%，其中，出口按年增12.5%，進口按年增4.1%，貿易順差6451.5億美元，擴大51.6%。

另外，據大陸國家統計局公布，中國9月社會消費品零售總額按年增2.5%；規模以上工業增加值按年增6.3%；全國固定資產投資按月增0.53%。

9月份，社會消費品零售總額按年增長2.5%。其中，除汽車以外的消費品零售額增長1.2%。1至9月份，社會消費品零售總額按年增長0.7%。其中，除汽車以外的消費品零售額增長0.7%。

國家統計局表示，消費持續恢復。在穩增長促消費政策支持下，消費需求總體延續恢復態勢，對經濟發展的基礎性作用逐步鞏固。前三季，最終消費支出對經濟增長貢獻率為41.3%，拉動GDP增長1.2個百分點。其中，第三季最終消費支出對經濟增長貢獻率為52.4%，拉動GDP增長2.1個百分點。

9月份，規模以上工業增加值按年增長6.3%，按月增長0.84%。1至9月份，規模以上工業增加值按年增長3.9%。

在固投方面，1至9月份，全國固定資產投資（不含農戶）按年增長5.9%。其中，民間固定資產投資232043億元，按年增長2.0%。按月看，9月份固定資產投資（不含農戶）增長0.53%。

大陸國家統計局表示，投資平穩增長。隨著穩經濟一攬子政策和接續政策效能不斷釋放，重大項目建設加快推進，有效投資規模持續擴大，對經濟恢復的關鍵作用增強。前三季，資本形成總額對經濟增長貢獻率為26.7%，拉動GDP增長0.8個百分點。其中，第三季資本形成總額對經濟增長貢獻率為20.2%，拉動GDP增長0.8個百分點。