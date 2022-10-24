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大陸商品房價格持續下降 二三線城市同比降幅擴大

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸國家統計局公布9月份大陸商品住宅銷售價格，呈現環比總體下降趨勢。圖為南京城東樓盤。 （中通社）
大陸國家統計局公布9月份大陸商品住宅銷售價格，呈現環比總體下降趨勢。圖為南京城東樓盤。 （中通社）

大陸國家統計局24日公布9月份大陸商品住宅銷售價格，呈現環比總體下降趨勢。70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比下降城市分別有54個和61個，比上月分別增加4個和5個，當中二、三線城市同比降幅擴大。

騰訊新聞報導，大陸國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀2022年9月份商品住宅銷售價格變動情況統計資料。

2022年9月份，70個大中城市中商品住宅銷售價格下降城市個數增加，各線城市商品住宅銷售價格環比下降或持平，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比漲幅一落一升、二三線城市降幅擴大。

第一、一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比一降一平，二三線城市環比下降。

9月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比下降城市分別有54個和61個，比上月分別增加4個和5個。

9月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月上漲0.1%轉為下降0.1%；二手住宅銷售價格環比持平。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比分別下降0.2%和0.3%，降幅均與上月相同。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比分別下降0.4%和0.5%，降幅均與上月相同。

第二、一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比漲幅一落一升，二三線城市同比降幅擴大。

9月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比下降城市分別有50個和63個，比上月分別增加1個和2個。

9月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲2.7%，漲幅比上月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格同比上漲1.2%，漲幅比上月擴大0.4個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降1.2%和3.0%，降幅比上月均擴大0.2個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降3.8%和4.5%，降幅比上月分別擴大0.1和0.3個百分點。

一線城市 國慶

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