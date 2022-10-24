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大陸第三季GDP增長3.9%…經濟恢復好轉 明顯優於第二季

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸國家統計局今天公布第三季國民經濟運行數據，經濟持續向好。圖山西太原的消費者在超市選購雞蛋。（中新社）
大陸國家統計局今天公布第三季國民經濟運行數據，經濟持續向好。圖山西太原的消費者在超市選購雞蛋。（中新社）

大陸國家統計局今天上午發布第三季經濟數據，第三季增長3.9%。初步核算，前三季度國內生產總值870269億元人民幣，按不變價格計算，同比增長3.0%，比上半年加快0.5個百分點。

澎湃新聞報導，分季度看，一季度大陸國內生產總值同比增長4.8%，二季度增長0.4%，三季度增長3.9%。從環比看，三季度國內生產總值增長3.9%。

分產業看，第一產業增加值54779億元，同比增長4.2%；第二產業增加值350189億元，增長3.9%；第三產業增加值465300億元，增長2.3%。

統計局表示，第三季經濟恢復向好，明顯好於第二季，生產需求持續改善，就業形勢好轉，物價總體穩定，民生保障有力有效，總體運行在合理區間。

統計局指出，大陸經濟克服多重超預期衝擊的不利影響，主要指標恢復回穩，保持在合理區間，積極因素累積增多。但也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，國內經濟恢復基礎仍不牢固。

下階段，按照疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，繼續做好「六穩」、「六保」工作，力保市場主體穩就業穩物價，擴大有效需求，推改革啟動力，鞏固經濟恢復發展基礎，保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果。

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