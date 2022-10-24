陸無人駕駛貨車 進駐泰

日前，泰國東部蘭乍邦港口中國無人駕駛貨車團隊來了「新成員」—第二批20輛無人駕駛貨車抵達並將於近期投入使用。

新華社報導，蘭乍邦港位於泰國經濟中心地帶「東部經濟走廊」，是泰國最大的集裝箱深海港口和物流樞紐。在繁忙的D號碼頭，無人駕駛貨車和人工駕駛貨車穿梭往來。

碼頭運營商和記港口集團泰國公司助理運營經理蘇提拉表示，每天進出D號碼頭的貨車有1000多輛，現在無人駕駛貨車和人工駕駛貨車在同一區域混合作業。

上海西井信息科技有限公司泰國項目負責人楊宇駿，兩年多來一直負責技術支持。他說，「目前無人駕駛貨車的運力已接近人工駕駛貨車，第二批到港的無人駕駛貨車可在6分鐘內自主完成電池更換，未來隨著港口自動化比率愈來愈高，無人駕駛貨車的工作效率將高於人工駕駛貨車。」

截至2022年8月底，無人駕駛貨車隊已累計作業超15萬標箱。

上海西井信息科技有限公司創始人兼首席執行官譚黎敏表示，一輛無人駕駛貨車可以承擔4名司機的工作量，不僅比燃油車節省能源費用，還能夠大大減少碳排放量。

泰國致力於將蘭乍邦港建設成為一座連接鐵路、公路和內河運輸網絡，實現泰國境內與周邊國家快速配送的綠色現代化港口。無人駕駛貨車已成為蘭乍邦港口D號碼頭遠程操控作業的重要部分。