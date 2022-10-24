海南興隆 咖啡館開進農村

在海南省萬寧市南橋鎮苗村新坡村，近來悄然新開了一間興隆咖啡館。約200平方公尺的咖啡館，售賣興隆咖啡以及興隆南洋風味小吃。這是萬寧第一家開進農村的咖啡館。

中新社報導，南橋毗鄰興隆，深受咖啡文化的影響。張慶文2016年到興隆投資創建吉納客興隆咖啡品牌，目前開設9家咖啡館。他還和農戶合作種植300畝咖啡，計畫在新坡村打造農旅結合的咖啡莊園。

在萬寧興隆，當地人對咖啡有著獨特情感。1950年起，來自21個國家和地區的歸僑到興隆華僑農場，帶來咖啡種植技術、製作沖泡技術以及喝咖啡的習慣。在興隆這個三萬多人口的小鎮，擁有超過兩百家裝修風格迥異的咖啡館。咖啡醇香浸潤了興隆人半個多世紀的生活。

看好興隆咖啡產業，有留學經歷和咖啡生豆貿易經驗的「90後」王天巳2019年在海南創建咖啡新品牌「小洋僑」。不到三年時間，迅速成為興隆咖啡新生代代表，打造出興隆咖啡新的玩法。

小洋僑還將咖啡、研學、康養和文創結合，利用熱帶雨林和咖啡資源，開設僑鄉記憶、咖啡科普、熱帶動植物科普等研學課程，為年輕人打造一個咖啡樂園。

與小洋僑咖啡的「洋氣」不同，由泰國正大集團與萬寧市政府共同打造的「興隆咖啡·正大產業園」是集咖啡加工與工業旅遊為一體的現代化產業園。正大（海南）興隆咖啡產業開發有限公司總經理趙金龍表示，興隆咖啡正大產業園完成現代化升級改造投產使用，遊客可通過咖啡體驗活動陪伴孩子進行親子遊戲等。目前正大咖啡小鎮正在建設中，計畫為遊客提供一個涵蓋吃住行遊購娛的休閒去處。