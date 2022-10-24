廣西微型電動車 打入東協

「我們的市場調查發現，受東南亞地區道路狀況以及居民購買力的影響，當地民眾偏好購買價格實惠、尺寸較小、維護成本較低的小型電動轎車。」上汽通用五菱汽車股份有限公司海外事業及工程中心總經理李淑英23日表示。

中新社報導，今年8月，由上汽通用五菱印尼工廠生產的首台微型新能源汽車—五菱Air EV在位於印尼西爪哇省勿加泗的五菱工業園下線。

上汽通用五菱是中國大陸一家大型中外合資汽車公司。在這家車企所在的廣西柳州市，隨處可見在路上奔跑的五菱微型新能源車，以及為此類新能源車設立的專用停車位和充電樁。

這款於2016年亮相的微型新能源車，自發售以來便受到消費者的歡迎。2022年，由上汽通用五菱所生產的微型新能源車，銷量突破100萬輛。

作為在印尼市場登陸的首款中國大陸新能源車，這款微型新能源車的起售價達到2.38億印尼盧比，折合人民幣約為11萬元。上市一個多月便拿到超2500個訂單，迅速獲得當地消費者的認可。

此前，日系汽車品牌占有著東南亞燃油車銷售市場75%份額。而今，因價格合理，且符合東南亞民眾的用車需求，微型新能源車成為廣西新能源汽車品牌進入東協市場的主要優勢。

廣西社會科學院東南亞研究所副所長雷小華表示，作為中國大陸面向東協的南方汽車出口製造基地，廣西已形成整車—關鍵零部件—品牌—汽車後市場較為完整的產業鏈。

「上汽通用五菱還擁有中國在印尼投資最大的汽車製造基地，有利於研發出適合當地法規和使用習慣的新能源車，並向外輻射至整個東南亞市場。」雷小華表示。