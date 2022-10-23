郭樹清易綱沒入中委 財金系統大換班

李克強明年三月結束十年大陸總理任期後，大陸國務院財金班子也將有重大變動。財政部長劉昆、人民銀行黨委書記郭樹清、行長易綱，都沒出現在中央委員或候補委員名單。現任國家發改委主任何立峰、中國證監會主席易會滿、中財辦公室副主任韓文秀等則在名單中。

據星島網，不完全統計，205名中共中央委員名單中，出自財金系統或有相關背景的中央委員有十多位，當中包括何立峰、易會滿，商務部長王文濤，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文，工業和信息化部部長金壯龍、中央財經委員會辦公室常務副主任韓文秀，以及曾任人民銀行副行長的北京市委副書記殷勇等。

不過，十九屆中央委員、人民銀行黨委書記兼中國銀保監會主席郭樹清（66歲），十九屆候補委員、人民銀行行長易綱（64歲），都沒有出現在新一屆中委名單中。65歲的財政部長劉昆同樣榜上無名。加上鐵定退休的國務院副總理劉鶴，這味著明年三月政府「換屆」時，中國財金系統也將大換班。