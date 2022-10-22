陸電信業里程碑 三大營運商5G套餐用戶數突破10億

大陸電信三雄相繼披露第3季營運成績，據統計，三大電信營運商5G套餐用戶數合計已突破10億，其中，中國移動5G套餐客戶數達到5.57億戶，中國電信5G套餐用戶達到2.51億戶，中國聯通5G套餐用戶達到2.01億戶，共計約10.09億。

不過，5G套餐使用者與5G網路使用者有所區別。中國移動最新季報顯示，2022年9月，5G套餐客戶為5.57億戶，其中「當月使用過5G網路」的「5G網路用戶端」只有2.92億戶，僅占到5G套餐用戶的52.4%。

獨立電信分析師付亮向界面新聞解讀，當前一大部分的5G套餐用戶數實際並未連接到5G網路，當前大陸工信部的5G覆蓋標準已經換成了5G終端數，更看重連接到5G網路的使用者數。5G流量占比已經成為運營商內部考核指標。

在5G套餐用戶快速發展的同時，運營商移動用戶每用戶平均收入（ARPU）值正悄悄回落。

根據中國電信最新公佈的第三季度財報，中國電信本季度移動用戶ARPU值為人民幣45.5元，打破此前緩慢回升的態勢；中國移動移動業務ARPU值為人民幣50.7元，較去年同期增長1％，但相較於上半年人民幣52.3元有所下降。

市場研究公司Omdia此前發布報告稱，從2022年到2027年，移動服務和固定寬頻服務的收入將增長14％，但ARPU值將下降4.2％。

報告顯示，到2027年，全球電信服務的總收入預計將達到1.2兆歐元左右，但是移動服務和固定寬頻服務的月度ARPU將從2022年的7.48歐元下降到2027年下降4.2%至7.16歐元。

這份報告指出，大肆宣傳的5G發展將不足以抵消ARPU的下降，主要是因為消費者不願意為5G支付比4G更高的價格。