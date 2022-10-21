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TCL華星聯手賓士 加速布局車載顯示

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
賓士在大陸發表純電動概念車VISION EQXX，車裡超大屏幕的47.5吋顯示屏，是由TCL華星參與研發。21世紀商業評論
賓士在大陸發表純電動概念車VISION EQXX，車裡超大屏幕的47.5吋顯示屏，是由TCL華星參與研發。21世紀商業評論

賓士10月中旬在大陸發表純電動概念車VISION EQXX，車裡超大屏幕的47.5吋顯示屏，是由TCL華星參與研發，不僅有助於TCL華星衝進新能源汽車產業鏈，在面板下行周期中，該公司也需要新增長點。

21世紀商業評論報導，TCL華星表示，裝進賓士新車的這塊屏幕，帶有車載行業最高的8K分辨率，採用的是蘋果追捧的Mini LED技術，並可將儀表板、多媒體導航、中控以及副駕駛娛樂顯示屏等功能，集合在曲面屏幕上在3D城市圖中，可將衛星畫面放大至10公尺高度。

群智諮詢（Sigmaintell）車載顯示資深分析師陳自偉表示，未來車載顯示屏作為智能汽車的人機交互窗口，將在用戶體驗中扮演越來越重要的角色，市場已進入快速發展期。

TCL集團董事長李東生先前曾表示，TCL不會造車，但是會把握機遇，做一些和電動車相關的產品，因此車載顯示業務，成為李東生不願錯過的商機。

今年4月，TCL華星新增投資人民幣150億元，升級其在武漢光谷的t3項目。該產線擁有頂尖核心設備，具備高階產品研發的硬體優勢。

9月底，TCL華星8.6代新型顯示器件生產線項目（簡稱「t9項目」）在廣州正式投產，t9項目可生產更大尺寸、更高刷新率、更高解析度的顯示面板。

TCL華星COO趙軍指出，之前的車載顯示屏由t3產線供貨，市場空間相對主流產品小；t9項目投產後，在IT、車載、專業顯示等領域，公司可以提供更有價格競爭力的產品。

除了TCL華星，深天馬A、京東方也看到了機會，大舉投資車載顯示領域。

以深天馬A為例，該公司9月發布公告，定向募資不超過人民幣78億元，擬投向三個生產項目，均涉及車載顯示。

深天馬之所以下重金，在於業績突出，2022年上半年車載顯示業務營收同比增長超過20%。

陳自偉認為，近期各大面板廠均在調整策略，加強與整車廠的合作，追求複雜模組等高附加值產品方面的突破，「行業規模增長，新參與者增加，競爭加深」。

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