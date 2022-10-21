長城汽車將自研晶片 或涉及自動駕駛等車規級領域

又一家自主整車企業加入到自研晶片的隊伍，長城汽車21日晚間公告，擬使用自有資金與長城汽車董事長魏建軍、穩晟科技，共同出資設立芯動半導體，涉及自動駕駛、智慧座艙等車規級芯片領域。

上海財聯社報導，芯動半導體註冊資本人民幣5,000萬元，其中魏建軍認繳出資額人民幣500萬元，佔比10%；長城汽車認繳出資額人民幣1,000萬元，佔比20%；穩晟科技認繳出資額3500萬元，佔比70%。

芯動半導體經營範圍包括積體電路設計、積體電路布圖設計代理服務、積體電路製造等。

長城汽車相關負責人證時，此舉代表長城汽車將自研晶片，但並未透露更多細節，只提到以公告為準，待有進一步消息再對外發布。

有熟悉長城汽車的業內人士透露，長城汽車自研晶片領域涉及IGBT、自動駕駛和智能座艙等，並從三星挖了一些研發人員，業務模式類似於吉利關聯公司芯擎科技。

先前長城汽車已開始在自研晶片領域的布局，今年8月17日，長城控股集團與江蘇省錫山經濟技術開發區簽約並開啟戰略合作；之後不久，長城汽車宣布旗下蜂巢易創第三代半導體模組封測製造基地項目將落地錫山經濟技術開發區。該項目規劃車規級模組年產能120萬套。

解決「缺芯」問題對長城汽車來說已是迫在眉睫，在傳統汽車銷售旺季的9月，長城汽車依舊出現了銷量下滑，且今年以來長城汽車銷量接連失速，目前僅完成年度目標不足一半。

安信證券在研報中分析原因有三點：首先，多媒體晶片供應不足；其次，產品向新能源切換，主動減少燃油車批發量；最後，公司進行通路變革。

此外，今年2月，歐拉白貓、黑貓被迫停產，「缺芯」也是其中的原因之一。

儘管持續兩年的全球晶片短缺危機目前有所緩解，但仍然成為掣肘汽車產量的重要因素，並成為繼動力電池之後整車企業爭奪的另一高地。不只是長城汽車，同為自主整車企業的吉利與比亞迪在此領域也早有布局。

2021年的12月，吉利宣布旗下芯擎科技自研的大陸第一顆7奈米車規級SOCs晶片面世，定名為「龍鷹一號；在IGBT領域，比亞迪則已擁有設計、製造、模組到應用的完整產業鏈。

此外，造車新勢力「蔚小理」也開始加大晶片研發的投入。蔚來已組建近300人晶片團隊，同時研發自動駕駛晶片和光學雷達晶片；小鵬汽車晶片團隊目前接近200人，正在開發對標特斯拉FSD的大算力自動駕駛晶片；理想也在今年初擴招晶片團隊，目前已有數十人，尚處於早期調研階段。