法拉利等海外知名品牌入駐天貓 迎首個雙11電商大戰

一年一度的雙11購物大戰即將開打，大陸各電商平台紛紛做好準備迎戰，天貓平台也將從10月24日晚上8時開始預售。雙11前夕，一批海外知名品牌登陸天貓平台開店，並將參加首個雙11，包括資生堂旗下男士護膚品牌、豪車品牌法拉利、義大利高端羽絨品牌Moncler和義大利高端服飾品牌Brunello Cucinelli等。

據了解，資生堂旗下男士護膚品牌侍刻（SIDEKICK）是亞洲年輕男士訂製的護膚品牌，今年6月在日本上市，7月正式登陸中國市場，並在天貓開設官方旗艦店。

義大利跑車製造商法拉利（Ferrari）在天貓雙11前夕「駛入」時尚領域，在天貓開設官方旗艦店，開售品牌高級時裝與配飾。

法拉利首個完整的奢侈成衣系列在今年2月首次現身義大利米蘭時裝周，由著名設計師Rocco lannone設計，融入法拉利躍馬（Prancing Horse）標誌所代表的生活方式。該系列以簡約線條、創新面料和賽車塗裝色彩，呈現精裁的工裝與賽車服風格的時尚單品，不僅吸引了豪華跑車買家，也吸引了眾多（F1）一級方程式賽車的車迷。

此次率先入駐天貓奢品，是法拉利奢品成衣系列在中國大陸開設的首家官方店鋪，並在雙11帶來許多秀場同款、新品。與此同時，義大利高端羽絨品牌Moncler在10月上旬入駐天貓，這也是該品牌在大陸電商平台開設的首家旗艦店。