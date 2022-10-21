長江存儲連夜闢謠 參加工信部閉門會議為不實言論

外傳大陸工信部與其國內主要半導體公司過去一周召開了一系列緊急會議，並點名與會者包括中科曙光、長江存儲等高層。對此，長江存儲20日連日發布嚴正聲明，指稱該公司參與閉門會議為不實言論。

彭博社20日引述消息人士指，大陸工信部在過去一周召開了一系列緊急會議，與會者包括中科曙光、長江存儲等的高層。會議上，多間企業警告禁令將對中國晶片行業帶來災難，官方則似乎對接下來的路徑不確定，亦未暗示將採取措施反制。

長江存儲20日晚發布聲明稱，近日，該公司發現個別媒體透過多種管道刊登、散佈「工信部與國內主要半導體企業過去一周召開了一系列緊急會議，尋求評估拜登政府針對晶片祭出的限制措施所造成的損害，並承諾對這個半導體行業的支援」的資訊，並散佈關於該公司參與閉門會議的不實言論。

長江存儲指，面對謠言，公司一貫堅持清者自清。但在目前市場環境和產業環境正在發生重大變化的局勢下，上述用心險惡的不實言論不止傷害了長江存儲的企業形象，還將對國內外半導體產業環境造成嚴重不良影響。

長江存儲聲明稱，相關媒體發佈的上述關於該公司的言論均不屬實；長江存儲是一家堅持全球化、市場化、合規運營理念的商業公司；未來也將積極在當前外部環境和形勢變化下尋求發展之路。

美國近日收緊到大陸半導體出口限制，並將晶片製造商長江存儲等31家企業或實體列入「未經核實清單」。