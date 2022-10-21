COP15將訂框架 陸官員：應吸取「愛知目標」教訓

「生物多樣性公約」締約方大會第十五次會議（COP15）第一階段會議已於2021年10月在大陸昆明舉行，第二階段會議將於2022年12月7日至19日在加拿大蒙特婁舉辦，料將討論並通過「2020年後全球生物多樣性框架」。為此，大陸官員指出，2010年「愛知目標」沒有一項達成，應該吸取其經驗跟教訓。

中國大陸是COP15的主席國，陸媒《南方周末》近日刊出對大陸生態環境部生態保護司司長崔書紅的專訪，主要就COP15相關內容跟進度進行問答。崔書紅表示，大陸希望推動在COP15第二階段會議上通過一個兼具雄心又務實平衡的「框架」，國際社會能夠採取綠色生產生活方式，採取變革性保護政策和對策，能夠在2030年扭轉全球生物多樣性喪失的被動局面，最終在2050年實現人與自然和諧共生的美好願景。

他強調，2010年聯合國生物多樣性保護大會提出的「愛知目標」（2010年在日本舉辦的COP10制定的2011-2020年全球生物多樣性保護目標）中的20個目標「沒有一個完全實現」。他認為，國際社會在商定新目標戰略時，要充分吸取「愛知目標」執行中的經驗和教訓，既要有雄心和信心，更要腳踏實地、實事求是，充分考慮目標的可達性、可操作性以及各國的國情特點，「各國要把握好這次扭轉全球生物多樣性喪失的重要機遇，相向而行、理性務實，尋求最大共識，提出切實可行的實現路徑」。

針對目前「框架」的問題，崔書紅指出，「框架」從2019年開啟談判，至今已召開了4次不限名額工作組會議磋商其內容。目前「框架」的結構與核心內容已基本確定，但由於196個締約方經濟社會發展水平差異較大，生物多樣性治理面臨的主要挑戰各異、執行能力不同，「一些重點議題仍需達成共識，例如資源調動、遺傳資源數位序列資訊的獲取利用和惠益分享等」。

大陸作為COP15主席國，崔書紅強調僅2021年，在組織或參與了13項「生物多樣性公約」下機制性會議和「框架」正式磋商會議的基礎上，大陸還開展和參與非正式磋商會議及國際研討會100餘次，完成了20餘項基礎研究工作。他希望在正式會議前的為期3天第5次「框架」工作組會會議上，各方討論可以加快進度，求同存異，展現建設性和靈活性，為在COP15第二階段會議上通過「框架」奠定基礎。