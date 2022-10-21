大陸「人造太陽」核融合試驗 突破1兆安放電

大陸核融合實驗的「人造太陽」項目，近日傳出有所突破，其等離子電流突破了100萬安培（1兆安），距離聚變點火更進一步。

據環球時報20日報導，中核集團核工業西南物理研究院科研團隊10月19日下午，在中國大陸新一代「人造太陽」科學研究取得突破性進展，HL-2M等離子體電流突破1兆安，創造了大陸可控核聚變裝置運行新紀錄，此舉標誌核聚變研發距離聚變點火邁進了重要一步。

報導引述中核集團核工業西南物理研究院聚變科學所副所長鐘武律分析稱，新一代「人造太陽」是大陸目前規模最大、參數能力最高的磁約束核聚變實驗研究裝置，它採用先進的結構與控制方式，等離子體電流能力提高到2.5兆安培以上，等離子體離子溫度可達到1.5億度，能實現高密度、高比壓、高自舉電流運行。該裝置核心部件，都是大陸自主設計製造。

據指，等離子體電流強度是托卡馬克核聚變裝置的核心參數，等離子體電流達到1兆安是其實現聚變能源的必要條件，未來托卡馬克聚變堆必須在兆安培電流下穩定運行。此次最新突破，意味著該裝置未來可以在超過1兆安培的等離子體電流下常規運行，開展前沿科學研究。

大陸自身早在1950年代就開展核融合研究，其參加國際核融合科學研究項目，以2006年跟歐盟、美國、俄羅斯、日本、韓國和印度共同簽署了「國際熱核聚變實驗堆」（ITER）項目啟動協定為主。鐘武律指出，目前大陸技術從過去的「跟跑」轉變為「並跑」，部分技術達到國際水平。

公開資料顯示，大陸核融合研究早在1955年錢三強、李正武等科學家提議開展「可控熱核反應」後即開展。1965年核西物院成立後，先後發展脈衝磁鏡、角向箍縮裝置、仿星器、超導磁鏡、反場箍縮裝置和托卡馬克等多種類型的磁約束聚變研究裝置。

托卡馬克裝置始自1984年的「中國環流器一號」（HL-1），爾後還建成「中國環流器新一號」（HL-1M）、「中國環流器二號A」（HL-2A）。這次的「中國環流器二號M裝置」（HL-2M）是核西物院第四座托卡馬克實驗裝置，於2020年12月4日在成都首次放電，未來最終科學目標是形成核融合能源。