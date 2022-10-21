陸A股航運港口板塊 19日領漲

中國大陸A股19日遭遇調整，主要股指悉數下跌。航運港口板塊卻逆勢上漲，領漲A股。

中新社報導，具體而言，當天航運港口板塊整體上漲3.41%。個股方面，中遠海特、中遠海能、寧波海運等多支個股股價收穫漲停板（漲幅達10%）。

財信證券分析師周策表示，俄羅斯原油被禁運擴大了運力需求，航運板塊有望迎來周期反轉。歐盟的俄油禁運方案將於2023年初生效，屆時歐盟將禁止進口俄羅斯原油，增加從其他地區的原油進口。據測算，俄油禁運導致的運距拉長將使全球油運需求大幅擴張14%，成為航運板塊、特別是油運板塊周期底部反轉的決定性影響因素。

國海證券分析師許可認為，未來一個季度，航運板塊中最值得關注是供給側受限的油運和乾散貨運。其中，油運當下的行情催化劑更強，運價大幅上行的可能性更大。四季度一般為油運傳統旺季，9月中下旬開始油運的運量就逐步爬坡，量的上行往往都會帶動運價同步上漲，今年旺季強度或超預期，原因主要在於歐盟對俄原油的禁運以及全球油品供需區域失衡加劇帶來新增貿易需求。

就當天市場的整體表現而言，截至收盤，上證指數報3044點，跌幅1.19%，成交3131億元（人民幣，下同）；深證成指報11027點，跌幅1.43%，成交4453億元；創業板指報2425點，跌0.86%。