騰訊再度超越茅台 重登市值一哥

圍繞大陸上市公司市值首位的競爭近日引發關注。競爭主要集中在貴州茅台酒股份有限公司（貴州茅台）和騰訊控股有限公司（騰訊控股）之間。

中新社報導，騰訊控股今年三季度被貴州茅台超越失去大陸上市公司頭把交椅。進入10月，加上匯率因素影響，前述兩家公司在市值方面展開了激烈的爭奪。最新的結果顯示，騰訊控股再度超越貴州茅台，坐穩市值一哥。

截至19日收盤，貴州茅台A股股價下跌3.39%，收每股1648元（人民幣，下同），市值約2.07兆元；騰訊控股港股股價跌幅為4.09%，收每股244港元，市值約2.34兆港元，按當天的匯率計算，約為2.15兆元。

根據金融數據服務商東方財富17日發布的三季度大陸上市企業市值500強名單，貴州茅台以2.35兆元的市值，超過了騰訊控股，成為大陸上市公司中的市值一哥。

資料顯示，貴州茅台於2001年登陸A股，騰訊控股於2004年登陸港股。其間，除了上市初期，騰訊控股的市值小於貴州茅台以外，其餘大部分時間，騰訊控股的市值都要大於貴州茅台。就兩者的市值高點而言，騰訊控股的市值曾突破7兆港元，而貴州茅台的市值巔峰不足4兆元。

然而在2021年2月達到市值頂點以後，騰訊控股的股價開始了漫長的下跌期，股價較巔峰期跌去約七成。同期的貴州茅台儘管也遭遇股價調整，但相對抗跌，得以於近日在市值上超越騰訊控股，拿下大陸上市公司市值頭把交椅。

武漢科技大學金融證券研究所所長董登新表示，貴州茅台之所以多年來能穩居A股市值的首位，主要得益於它亮眼的業績和豐厚的分紅，吸引了大量機構投資者將它作為長期投資的標的。

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