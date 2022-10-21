陸主要城市辦公樓 Q3企穩向好

仲量聯行19日發布的最新「中國40城辦公樓市場指數」顯示，就大陸全國辦公樓市場而言，雖然市場需求尚未出現大規模企穩反彈，但得益於穩增長政策落地和實物工作量形成，市場偏弱情緒受到小幅提振。在第三季度，大陸全國主要城市辦公樓市場企穩向好，基本盤持續穩健以應對市場不利因素擾動。

中新社報導，第三季度，排名前10位的城市中，城市位次與上季度一致，主要城市穩定的辦公樓市場格局延續。除北京與重慶的指數環比回調1%之外，其他城市均保持正向增長。北京市三季度的租賃市場在上一季度經歷小幅回彈後回歸平穩，重慶市場則是受疫情與極高溫影響後需求走弱。上海、深圳、廣州、杭州、武漢均出現0.2%-0.5%的增幅，證明市場基本盤持續穩健以應對不利因素擾動。

排名11-20位的城市中，排名變化較小，落在範圍區間內的城市均企穩向好。南寧排名回漲一位至13位，市場成熟度較高供需均衡。福州、青島第三季度指數變化出現正增長，鄭州小幅回撤2%，其它城市不變，印證了市場內生需求在經濟回暖周期內出現邊際改善趨勢。

排名21-40位的城市中，部分城市辦公樓市場邊際改善受拖累。有十個城市環比持平，市場活躍度未見明顯提升。但濟南、大連、佛山、合肥、石家莊、長春六個城市的指數仍錄得正向變化，城市整體商業氛圍與資源調配方面較優，需求潛力釋放。

此外，第三季度，商業地產策略也隨辦公樓市場情緒積極調整，維穩需求與以價換量並行，以應對外部的波動。

仲量聯行表示，在中國大陸加快推進經濟結構戰略性調整的大周期內，產業優化帶來的內生動力帶動主要城市的辦公樓市場需求理性回暖，非一線城市仍在緩慢過渡。第三季度末，大陸全國疫情再次出現反彈，形勢嚴峻複雜，租金走勢預計短期承壓，但整體不會出現大幅復跌。