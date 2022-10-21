陸首套房貸利率 10城降至3字頭

大陸房貸利率下調政策效應正在顯現。據大陸房產調研機構貝殼研究院20日發布百城銀行房貸利率報告數據顯示，今年10月，貝殼研究院監測的103個重點城市主流首套房貸利率為4.12%，較上月下降3個基點，二套利率為4.91%，與上月持平；此外，有10城房貸利率已降至3字頭。10月銀行平均放款周期為26天，整體放款速度較快。

此前，官方政策釋出下調房貸利率政策。9月29日，人行、銀保監會發布通知，決定階段性調整差別化住房信貸政策。符合條件的城市政府，可自主決定在2022年底前階段性維持、下調或取消當地新發放首套住房貸款利率下限。

報告指出，受到政策影響，截至19日，貝殼研究院監測範圍內已有10城首套房貸利率降至3字頭。比如，二線城市中，昆明首套房貸利率降至3.95%，武漢、天津和貴陽首套房貸利率降至3.9%。

貝殼研究院市場分析師劉麗杰指出，當前符合階段性定向降息政策的城市中，包括大連、哈爾濱、溫州、泉州等城市房貸利率在4.1%的水平上，後期仍有回調空間。而在二套房貸利率政策未變的情況下，10月103個城市中，95%的城市二套利率保持在4.9%的下限水平。不過，仍有88城房貸利率與9月一致，未做調整。

此外，各地住房公積金利率也隨官方政策下調。1日起，人行決定下調首套個人住房公積金貸款利率0.15個百分點，5年以下（含5年）和5年以上利率分別調整為2.6%和3.1%。第二套個人住房公積金貸款利率政策保持不變，即5年以下（含5年）和5年以上利率分別不低於3.025%和3.575%。北京、天津、武漢、南京等多地陸續跟進下調。

從城市分布來看，一線城市房貸利率最高，首套平均為4.60%，二套平均為5.13%，與上月持平。二線城市首套利率最低，平均為4.08%，三四線城市首套房貸利率平均為4.11%。

20日稍早，人行公告一年期貸款市場報價利率（LPR）為3.65%，5年期以上LPR為4.3%，與上個月持平。