廈門首發中歐冷鏈專列

隨著汽笛鳴響，一列冷鏈專列19日從廈門東孚站緩緩駛出，將經由滿洲里口岸出境，預計15天後抵達俄羅斯莫斯科。這是廈門發出的首列中歐班列出口冷鏈專列。

中新社報導，本趟冷鏈專列裝載來自福建本地的凍魷魚片、秋葵等海鮮蔬果共計906噸，使用了目前在國際上技術遙遙領先的冷鏈集裝箱。所有集裝箱均配備標準量柴油油箱的發電機製冷組，利用衛星導航實現全過程跟蹤定位，並可隨時在線監測集裝箱內實時溫度及濕度。

中國鐵路南昌局集團有限公司相關負責人稱，在先進技術的助力下，冷鏈專列能够實現貨物從工廠到買家倉庫的全程低溫運輸，從而最大限度保質、保鮮，為冷鏈運輸的發展提供了良好的平台，也為中歐班列物流大動脈提供了更多應用的可能性。

此趟冷鏈專列的順利開行，搭建了協同政府、廠商、接駁企業的閉環聯繫機制，暢通冷鏈專列運輸全過程，實現備貨、接駁、裝車、發運各環節的無縫銜接，保證貨到即裝、即裝即運，使得福建本土及周邊地區的海鮮、蔬果等產品以最快速、最高效的方式送達境外。

該負責人表示，將持續聯合地方政府、海關等多方力量，合理設計中歐班列運輸方案，充分發揮信息互通優勢，助力企業貨物快速便利通關。

同時，中國鐵路南昌局集團有限公司將加大集裝箱配空力度，對中歐班列實行優先裝卸、優先掛運、優先交接運輸等，全面提升中歐班列綜合服務能力，積極推進中歐班列出口冷鏈專列常態化運營。