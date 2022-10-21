東南亞水果進口 深圳機場口岸增143％

深圳寶安機場海關19日發布消息稱，今年前三季度，深圳機場口岸累計進口東南亞水果同比增長143%。

中新社報導，近日，來自泰國的釋迦、鳳梨和山竹等鮮果順利抵達深圳機場水果指定查驗場所。經海關完成查驗後，水果陸續運至各大商場超市。來自東南亞的水果從果園摘取到大陸上市，銷售全流程不到12個小時。

深圳機場口岸通過發揮東南亞航線優勢，豐富進口水果品類，用更加便捷的物流網絡和通關保障，搭建東南亞水果進口的綠色通道。

此外，為滿足全時段鮮果通關需求，助力企業拓展相關業務，深圳寶安機場海關推出進口水果定制通關模式，提前掌握航班起落狀態和物流時間節點。進口鮮果運抵機場查驗區時，查驗關員快速完成查驗放行，實現即到即查、即驗即放。

據介紹，9月深圳至東南亞航線達每周75架次，同比增加22.9%。深圳寶安機場海關支持打造「進口鮮果航空特色專線」，同時支持多式聯運和空轉業務發展。

深圳市好順達國際貨運代理公司相關負責人說，深圳機場至東南亞的航線可選擇性更多，航班時間更符合供應規律，艙位充足更加靈活，加上運價的優勢，讓更多進口水果商青睞深圳機場。