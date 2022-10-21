湖南推動夜經濟 打造網紅打卡地

中國大陸中部省份湖南大力挖掘夜經濟新藍海。官方最新印發的《湖南省推動夜經濟高質量發展 進一步擴消費促就業的若干意見》指出，到2025年，規劃建成一批有區域標識度、多業態融合發展的夜間經濟場景，打造一批「煙火氣、湖南味、國際範」的網紅打卡地。

中新社報導，夜經濟是城市經濟的重要組成部分，也是凸顯區域特色、延伸消費鏈條、促進經濟繁榮的重要途徑。《意見》圍繞加強夜經濟規劃布局、建設「夜瀟湘」消費場景、培育夜經濟消費品牌、打造「夜湘村」旅遊名片、拓展夜經濟就業管道、完善夜經濟配套服務、強化夜經濟政策支持、做好夜經濟疫情防控等發力。

湖南將重點打造100家夜食、夜購、夜遊、夜教、夜展等多業態並舉、輻射帶動能力強的夜間消費聚集示範區，積極推進國家級夜間文化和旅遊消費集聚區建設。

8月發布的《中國城市夜經濟影響力報告》顯示，湖南省會長沙位列大陸夜經濟十強第二位。依託山水洲城的自然禀賦，長沙打造24小時城市，湧現出五一商圈、漁人碼頭、揚帆夜市等多個夜間文旅消費集聚區。

湖南支持餐飲企業、品牌便利店、特色小店、老字號店延時、錯時或24小時經營，鼓勵特色鮮明的夜間餐飲主題街區。以城市夜間燈光和一江一湖四水為特色，推出夜遊湘江等夜遊路線。