花果之鄉漳州 10年蛻變工業大市

「花果之鄉」實現向「工業大市」的華麗轉變，這成為過去十年間福建重點僑鄉和台胞祖地漳州市加快發展的一個生動寫照。

中新社報導，來自漳州官方統計數字顯示，十年來，漳州GDP從2012年的2018億元（人民幣，下同）增加到2021年的5025億元，連跨三千億、四千億、五千億大關，躋身大陸城市GDP50強；規模工業總產值由2012年2680.5億元增加到2021年6953.2億元，翻了一倍多。

漳州市發展和改革委員會負責人表示，漳州經濟的快速增長，得益於大力推動工業高質量發展。

地處閩南金三角地區的漳州，素有水果之鄉、花卉之都等美譽，是福建的農業大市。漳州市農業農村局相關負責人說，漳州農業總產值2021年達992億元，比2012年幾乎多了一倍，今年有望突破千億元大關。

尤為突出的是，漳州先行先試，率先設立海峽兩岸農業合作實驗區、台灣農民創業園，實施漳台農業融合發展工程，建設閩台農業融合發展的先行區。

據官方統計，截至2021年，漳州累計批辦台資農業項目1306個，簽約台資21.03億美元，均佔福建總數45%以上；累計引進台灣農業良種1900多種、新技術近1000項，推廣面積100多萬畝。

看重漳州農業產業的優勢和大陸南方首個中國食品名城的金字招牌，許多台商紛紛進軍漳州食品加工業，助力海峽兩岸（漳州）農業合作實驗區建設成為農產品加工出口基地。

台旺食品就是漳州一家專門做南美白對蝦出口貿易的閩台合資企業。多年前，面對養殖的南美白對蝦滯銷危機，該企業另闢蹊徑，將南美白對蝦加工成一系列休閒食品，並創立蝦老大品牌。

十年來，漳州食品加工產業規模迅速壯大，位居福建省第一，躋身大陸食品工業大市前列。漳州市工信局相關負責人稱，食品產業年產值近2000億元。

在兩岸合作驅動下，漳州石化產業也集聚發展。十年間，漳州古雷港經濟開發區已由小漁村躍升為大陸七大石化基地之一、大陸唯一台灣石化產業園區和福建省石化產業「兩基地一專區」重點建設區域，連續兩年蟬聯中國化工園區30強。

古雷港經濟開發區內，兩岸最大石化產業合作項目——投資額逾340億元的古雷煉化一體化一期項目，去年8月投產以來持續穩產，已首次實現對台銷售乙烯單體，首次通過物料管道實現丁二烯產品直供園區下游企業。日前，總投資730多億元的古雷煉化一體化二期項目，力爭年底核准開工。