大陸精品市場未受影響 愛馬仕第三季銷售額大增

全球著名奢侈品牌愛馬仕國際（Hermes International）第三季銷售額激增，其中中國大陸市場也沒有受到疫情管控或經濟低迷的影響，銷售依然強勁回升。

據彭博社報導，愛馬仕星期四（10月20日）稱，不考慮貨幣波動，公司第三季的收入增長了24%，達到31億歐元，超過分析師預期。公司股票也在巴黎交易中上漲了4.3%。

愛馬仕的這份報告體現，奢侈品生產商在很大程度上，並沒有受到生活成本危機對其他零售商和消費品公司造成的消費緊縮的影響。

愛馬仕首席財務官杜爾古埃（Eric du Halgouet）說，「就目前而言，我們的任何市場都沒有放緩的跡象。」

公司指出，儘管由於防疫的衛生管控（sanitary measures）而暫時關閉，但大中國區的銷售仍然強勁回升。除日本外，亞太地區的收入攀升了三分之一。

杜爾古埃還證實，愛馬仕計劃在2023年將全球產品價格提高5%至10%，而今年的提價幅度約為4%。

杜爾古埃說，愛馬仕仍然對地緣政治和宏觀經濟背景保持警惕，但為了進一步表明信心，他透露公司計劃在下半年加快招聘。

愛馬仕在2022年上半年招聘了800多名工人，並計劃在今年年底前再招聘800人。截至6月底，該集團共僱傭了1萬8400人。

愛馬仕還計劃在本月底在上海開一家新店。就在上個月，它在紐約市開設了一家新的旗艦店。