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雙11直播大戰 抖音大咖羅永浩及俞敏洪跳淘寶

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導

雙11直播大戰將開打，原本只在抖音直播的大咖羅永浩及新東方董事長俞敏洪，今年雙11期間都從抖音轉往淘寶開直播間，被外界視為淘寶挖角抖音大咖來衝流量，雙方直播競爭白熱化。

中國企業家報導，羅永浩確定入駐淘寶直播，在10月24日晚上8時在天貓開播，至雙11至少會播出三場，由於羅永浩粉絲以男性為主，首場直播選品會偏向酒水、3C數位產品等，目前正在全面招商。

前新東方英語老師、錘子手機創辦人羅永浩，因為創業失敗背負著人民幣6.7億元債務，2020年4月1日晚上11時，羅永浩在抖音完成了直播帶貨首秀，這個「中國第一代網紅」一炮而紅，整場直播持續3小時，支付交易總額人民幣1.1億元，累計觀看人數4,800萬人。

之後兩年裡，羅永浩在抖音一共做了超過100場直播，為剛起步的抖音電商打響第一槍，羅永浩所屬的交個朋友公司也成績斐然，2021年以人民幣50億元的實際支付銷售額，奪得抖音直播帶貨桂冠。

一位電商產業分析師指出，羅永浩入駐淘寶的原因很簡單，其直播業務在抖音遇到一些瓶頸，而且淘寶可能給了一個不錯的價錢。

新東方創始人俞敏洪將在10月31日晚，現身「新東方迅程教育專營店」的淘寶直播間做1個小時專場直播，主要分享有關大學生學習成長與規劃的內容。

俞敏洪此前都一直只在抖音直播。去年12月28日晚上8時，俞敏洪首次出現在自己的抖音直播間，開始一場長達3個小時的農產品直播帶貨，這是教育政策「雙減」之後，新東方宣布轉型農產品直播帶貨後的業務首秀，也是東方甄選的起點，如今俞敏洪也要轉戰淘寶直播，外界關注抖音直播與淘寶直播大戰一觸即發。

直播 抖音 淘寶

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