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人行領導班子迎新 宣昌能升任人行副行長

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
現年55歲的「海歸派」宣昌能升任人行副行長。圖取自人行官網
現年55歲的「海歸派」宣昌能升任人行副行長。圖取自人行官網

據人行網站20日顯示，由央行官網領導欄目訊息得知，宣昌能已任中國人民銀行副行長。遞補原央行副行長陳雨露在今年8月末調任南開大學校長後的空缺。宣昌能為「海歸派」，先前為外匯局副局長，歸國22年，在證監會、建行、央行、國家外匯局工作多年。

據公開資料顯示，宣昌能，1967年2月生，現年55歲，畢業於中國科技大學，美國賓夕法尼亞大學法律學碩士，美國奧斯汀得克薩斯大學金融學博士。為安徽省無為縣人，是金融監管部門中首批海歸官員之一。

據財新網訊息，宣昌能1988年畢業於中國科技大學科技信息專業，畢業後在中國科學院政策局任助理工程師。1992年8月，宣昌能赴美深造，並相繼獲得美國德克薩斯大學奧斯汀分校經濟學碩士和金融學博士。在此期間，他曾發起成立中國留美金融學會，定期進行學術交流，組織專家回國講學，也因此與大陸的一些政府部門建立了對口聯繫，在中美經濟界之間架起了另一座橋梁。宣昌能也被當選為該學會第五任會長。

他於1997年任摩根大通（紐約）衍生產品研究部高級分析師；2000年至2004年，宣昌能開始進入公職，在中國證監會歷任規劃發展委員會副局級幹部、委員、監管部副主任；2004年至2006年，任中國建設銀行重組改制辦公室資深顧問（部門總經理級）、任中國建設銀行董事會秘書。

2006年，一度離開公職，重返私募工作，任美國J.C佛勞爾斯投資公司董事總經理；2008年，再回公職，任人行金融研究所所長、金融穩定局局長；2016年，任中國證券監督管理委員會主席助理；2018年任國家外匯管理局副局長。

美國 外匯

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