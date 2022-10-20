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特斯拉第三季財報同比增長56% 上海廠生產效率最高

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
特斯拉上海超級工廠是特斯拉最有效率的工廠。（中新社）
特斯拉上海超級工廠是特斯拉最有效率的工廠。（中新社）

特斯拉20日發布第三季度財報，營收近215億美元，同比增長56%。當中上海超級工廠第三季度的生產速度超過了之前的季度紀錄，是特斯拉生產效率最高的超級工廠。 　　

中新社報導，上海超級工廠仍然是特斯拉的主要出口中心，向北美以外的大多數市場供應汽車。上海超級工廠第三季度生產速度超越歷史紀錄，助力1-9月的累計交付量達到483074輛，接近2021年全年交付數字。8月，上海超級工廠還達成第100萬輛整車下線的里程碑，耗時3年多，成為特斯拉生產效率最高的超級工廠。 　　

據大陸全國乘用車市場信息聯席會數據顯示，特斯拉上海超級工廠7月出口量達19756輛，8月出口量達42463輛，9月出口量為5522輛。特斯拉首席執行官馬斯克曾表示：特斯拉在每季度上半段生產的新車主要用於出口，下半段則會更多投放在本土市場。

據財報顯示，特斯拉第三季度營收近215億美元，同比增長56%，超過第一季度的187億美元以及第二季度的169億美元。按美國通用會計準則，特斯拉第三季度營業利潤為37億美元，營業利潤率為17.2%。 　　

特斯拉方面表示，特斯拉全球第三季度共生產超過36.5萬輛汽車，交付超過34.3萬輛汽車。該季度交付表現再創新高，同比增長42.4%、環比增長34.9%。同時，特斯拉全球累計交付量在第三季度突破300萬輛，Model3、Model Y等熱門車型持續登頂多國車市單月銷量榜。

特斯拉 上海

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