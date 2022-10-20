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海南水域發現海底大氣田 儲量超過500億立方米

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
位於海南島東南水域的中國海洋石油982鑽探寶島21-1預探井。（澎湃新聞）
位於海南島東南水域的中國海洋石油982鑽探寶島21-1預探井。（澎湃新聞）

大陸宣布在海南島東南海域發現首個深水深層氣田，探明地質儲量超過500億立方米。

澎湃新聞報導，中國海洋石油集團有限公司對外宣佈，在海南島東南部海域瓊東南盆地勘探重大突破，發現大陸首個深水深層大氣田寶島21-1，探明地質儲量超過500億立方米，實現了松南-寶島凹陷半個多世紀來的最大突破，是加快深海深地探測取得的有力進展。

在海洋油氣勘探領域，一般把水深超過300米的水域稱為深水，把井深超過3500米的井定義為深層井。此次發現的寶島21-1氣田位於海南島東南部海域深水區，最大作業水深超過1500米，完鑽井深超過5000米，距離「深海一號」超深水大氣田約150公里，海洋地質條件極端複雜。

上世紀80年代對外合作以來，中國海油曾四探「寶島」，但始終未找到規模發現。進入新時代以來，我國海洋石油科技工作者利用新的勘探技術，向更深層進發，五探「寶島」，終於發現了一批新的有利構造。

中國海油研究人員發現，寶島21-1具有大型三角洲發育的構造背景，最有可能是一個大中型氣田。部署的第一口預探井就鑽遇氣層113米，創下深水區單井氣層最厚的紀錄。經測試，日產天然氣58.7萬立方米。評審批復天然氣探明地質儲量超500億立方米，凝析油探明地質儲量超300萬立方米。

「隨著地層的加深，地震等基礎資料品質就變差，儲層預測、含氣性分析、構造落實的難度成倍加大，鑽井難度也大幅提高」。中國海油海南分公司總地質師吳克強表示，寶島21-1的成功發現，不僅證實了寶島凹陷的勘探潛力，也表明大陸在深水深層勘探技術上取得了重要突破，對類似層系的勘探具有重要的指導意義。

按照中國海油整體規劃，到2025年，大陸南海鶯歌海、瓊東南、珠江口三個盆地總體探明天然氣儲量可達1萬億立方米，建成「萬億方大氣區」。通過已建成的亞洲最大「崖城-香港」的海底輸氣主管線，海底的優質清潔能源將直通粵港澳大灣區和海南島，為區域建設和能源結構轉型提供保障。

中國海洋石油「寶島」21-1預探井試油場景。（澎湃新聞）
中國海洋石油「寶島」21-1預探井試油場景。（澎湃新聞）

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