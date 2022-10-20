傳大陸擬放寬入境隔離至「2+5」 A50期貨、離岸人民幣掉頭急彈

外傳大陸正在探討是否放寬入境旅客的強制隔離措施，有知情人士指稱，大陸官方考慮將隔離期縮短至「2+5」。受此消息刺激，今日午間，富時中國A50指數期貨直線拉升，盤中漲幅超過2％，離岸人民幣今日盤中也在續創史上新低後，一度大幅反彈超過400基點。

《彭博》引述知情人士透露，中國大陸官員正在探討是否放寬入境旅客的強制隔離措施，正考慮將隔離期縮短為「2+5」，即2天閉環防疫集中隔離外加5天居家自我健康監測。

目前，大陸要求旅客入境後需要隔離10天，7天在酒店房間內隔離，然後3天的居家健康監測，且仍要定期接受檢測。

知情人士說，這一方案或很快被列入新一版新型冠狀病毒肺炎診療方案。當爆發疫情時，中國大陸各地使用該診療方案作為應對措施的指引。

不過，另外一位知情人士說，這一考慮尚存變數，並有待高層首肯，因此仍然可能有變或根本不部署。

受消息刺激，離岸人民幣盤中一度大幅反彈逾400基點，自今早盤低位接近7.28，掉頭回升高見7.23。在岸人民幣早盤還一度走貶至7.25附近，之後轉升至7.22附近。