山西RCEP簽證出口 日本居冠

根據太原海關消息，今年前三個季度，太原海關總共簽發《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）原產地證書1106份，簽證金額總計7041.62萬美元。其中，該關簽發至日本的RCEP證書997份，簽證金額達6730.74萬美元，日本已經成為山西省RCEP最大的簽證目的國。

中新社報導，「RCEP生效是重大利好，憑藉海關簽發的原產地證書，我們的產品在日本進口關稅由3.9%降到3.5%，日本的減稅清單還將逐年遞減，到第11年起降到零關稅。」山西永東化工股份有限公司進出口業務負責人陳倩說。

山西永東化工股份有限公司主要出口產品為炭黑，自2022年1月1日RCEP落地生效以來，太原海關所屬運城海關已經為該企業辦理了RCEP原產地證書83份，貨值1911.51萬美元。得益於RCEP的減稅政策，該企業出口產品價格同比上漲了10%。

RCEP政策紅利不僅惠及化工行業，製造業同樣獲益匪淺。山西華翔集團股份有限公司是山西省首家經核准出口商、臨汾市家電產業鏈「鏈主企業」。截至目前，該公司已自主簽發原產地聲明37份，享惠貨值673.22萬元。

「成為山西省RCEP項下經核准出口商後，我們能自己出具原產地聲明，不用逐票到海關等簽證機構辦理原產地證書，不僅可以靈活安排生產，通關效率也得到提升。」山西華翔集團股份有限公司重工事業部總經理王芝芳說。