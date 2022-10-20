助企業走出去 山東補貼知識產權保費

山東省市場監管局副局長賈峰18日表示，該省對自願投保知識產權海外侵權責任險等保險產品的企業給予60%的保費補貼，高價值專利和一帶一路目標國投保企業最高補貼達50萬元（人民幣，下同），破解企業海外知識產權維權成本高的難題。

中新社報導，山東省人民政府當日召開記者會，解讀該省近日印發的《山東省知識產權強省建設綱要（2021-2035年）》。賈峰介紹說，針對企業海外知識產權維權成本高的問題，該省市場監管局聯合山東省財政廳、中國銀保監會山東監管局制定印發了《山東省企業知識產權保險扶持項目管理實施辦法》。今年前8月，各保險公司累計與山東350家企業簽訂保單839份，保費2054萬元，提供保障7.2億元。

針對企業海外知識產權維權能力弱的問題，山東爭取大陸國家知識產權局支持，建設了兩家國家海外知識產權糾紛應對指導中心分中心。賈峰說，分中心作為山東海外糾紛應對指導的專業機構，與國家中心在專家資源、信息服務、業務培訓等方面進行資源共享，對於重大、疑難糾紛案件，可提報國家指導中心進行深入研究並提出指導意見。

據瞭解，山東還發布了《山東省重大涉外知識產權糾紛信息通報和應急機制方案》，開展重大涉外知識產權糾紛排查和預警，消除風險隱患。追蹤重大涉外知識產權糾紛風險危機以及敏感事件，及時啟動應急處置預案，有效化解涉外知識產權風險。

此外，山東開展對外貿易知識產權保護調查機制，建立涉外知識產權保護重點企業名錄庫，實行針對性服務，助力企業走出去。