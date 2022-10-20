海關便利措施 促進博會汽車展品變商品

最大組合總重達250噸的梅賽德斯-奔馳（賓士）8×8大件運輸車日前運抵上海外高橋港區海通碼頭，十多天後，它將亮相第五屆進博會，完成中國首秀。上海海關相關人士透露，今年為支持汽車類展品參展進博會，中國海關總署發布了專門的便利化支持措施，促進「展品變商品」。

中新社報導，據介紹，對於第五屆進博會參展車輛完成單車認證並取得中國強制性產品認證（CCC）證書，按照大陸大氣汙染防治法要求完成國六環保信息公開後，海關優先依法實施商品檢測，出具貨物進口證明書和進口機動車輛隨車檢驗單等相關證明。

此外，根據既往的稅收優惠政策，對牽引車等部分品類的展品，如在進博會展期內銷售，並在合理數量範圍內的，還將免徵進口關稅、進口環節增值稅和消費稅。

上海會展中心海關展覽品監管一科戴夏羚表示，如果參展車輛在展會結束後申報留購，需在單車認證和環保信息公開方面滿足前置准入要求。為此，我們會提前對接展商，瞭解展品留購計劃，派遣業務專家對車輛質量安全和標準合規性給予評估和預判，協助企業與認證機構、實驗室溝通，指導解決准入難題。在採信第三方檢驗機構的檢驗結果基礎上，海關會快速完成合格評定後優先出具相關證明、檢驗單等，為展品留購提供便利。