具備找礦前景 陸企擬收購南美金礦項目

大陸上市公司紫金礦業集團股份有限公司（紫金礦業）18日公告稱，公司當天與加拿大多倫多上市公司IAMGOLD Corporation（IMG）簽署股份收購協議，公司將通過境外全資子公司出資3.6億美元，收購IMG持有的Rosebel Gold Mines N.V.（RGM）95%的A類股份股權和100%的B類股份股權。RGM的核心資產為南美洲蘇里南Rosebel金礦項目。

中新社報導，針對此次交易對公司的影響，紫金礦業方面表示，Rosebel金礦項目資源儲量大，保有金金屬量217噸，區域成礦潛力大；項目為露天開採、使用傳統氰化工藝的礦山，規劃未來12年年均產金8.6噸；項目基礎設施完備，後續無大規模的資本性支出。作為南美最大的在產金礦之一，公司收購該項目，不僅可增加黃金資源儲量，迅速提高黃金產量，同時公司認為該項目在生產運營特別是採礦方面有改進提升空間，預期投資回報見效快，收購該項目符合公司的發展戰略。

據介紹，Rosebel金礦項目位於南美洲蘇里南北部Brokopondo地區和Sipaliwini地區。根據RGM和加拿大相關技術咨詢公司編寫的報告，截至2021年底，Rosebel金礦項目按100%權益的總資源量為礦石量1.96億噸，金金屬量為699.2萬盎司（約217噸），平均品位為每噸1.11克，其中資源量超過100萬盎司的有4個礦床。

紫金礦業方面表示，Rosebel金礦項目現有礦床深部、邊部尚未封閉，項目所在區域成礦潛力大，具備找礦前景。Rosebel金礦項目自投產以來，RGM不斷發現新資源，未來通過加大勘查投入增加資源量，有可能延長礦山服務年限。