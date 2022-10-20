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英通膨攀42年歷史新高 歐盟整體通膨率11%比英更高

廣交會線上供採對接周 響應熱烈

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「貿易之橋」——第132屆廣交會跨國主要企業供採對接周啟動儀式17日在線上舉行，法國歐尚集團、印尼長友集團等十餘家全球大型零售企業帶來明確的採購需求，中國大陸200多家優質企業參與對接。

中新社報導，廣交會副秘書長兼發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵表示，廣交會歷來是全球跨國主要企業的重要採購平台。自第93屆起，廣交會設立了跨國公司採購服務平台。近年來，圍繞個性化需求，廣交會為跨國主要企業量身定製了專屬貿易配對服務。

第132屆廣交會首次策劃舉辦跨國主要企業供採對接周活動，得到了供採雙方的熱烈響應。十餘家全球大型零售企業報名，派出多位買手參加活動，所需採購的產品覆蓋十餘個大類，包括電子及家電、五金工具、建材等，預計採購金額為數千萬美元。 　　

跨國主要企業採購需求量大、採購品類豐富，是中國大陸外貿企業獲取訂單的重要管道。

來自中國大陸的供應商踴躍報名對接周活動，廣東、福建、上海等18個交易團的近500家企業提交了報名資料。經過多輪篩選、優中選優，廣交會有關方面確定了200多家優質企業參與對接。 　　

10月17日至21日，對接周各場對接活動將不間斷舉行。根據採購清單、產業集群及供應商訊息，並按照供採雙方預匹配結果，5天內將集中安排跨國主要企業分時段、分行業與廣交會參展企業開展一對一洽談。 　　

法國歐尚集團廣州採購中心財務總監皮埃爾·珀蒂德芒熱表示，該集團參加廣交會已逾15年，其目前的供應商庫中，有很大一部分的供應商是通過廣交會結識的。該集團將在此次對接周活動中，找到特定的供應商，並通過一對一洽談達成採購訂單。

法國 廣東

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